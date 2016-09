Van Rijn: kijken naar eigen risico

ANP Van Rijn: kijken naar eigen risico

AMSTERDAM - Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vindt dat serieus moet worden gekeken naar het eigen risico in de zorg. Het eigen risico mag nooit een belemmering zijn voor mensen die zorg nodig hebben, aldus Van Rijn zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Door ANP - 18-9-2016, 13:05 (Update 18-9-2016, 13:05)

De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PVV willen het eigen risico afschaffen. Van Rijn is nog niet zover. Hij wil dat serieus wordt gekeken naar afschaffen van het eigen risico. ,,Maar we moeten wel het hele verhaal vertellen. We moeten dan ergens anders 4 miljard euro vinden die het eigen risico nu oplevert. Dan kun je zeggen we betalen allemaal meer belasting of meer zorgpremie, want dat is eerlijker. Dat is een van de varianten die je denk ik zou moeten bekijken.´´

Ook PvdA-leider Diederik Samsom zei eerder dat hij er wel voor voelt om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Het eigen risico is nu 385 euro en in 2017 blijft dat zo.