ANP 'Fout op fout bij aanhouding Mitch Henriquez'

DEN HAAG - De politie heeft veel fouten gemaakt bij de arrestatie van Mitch Henriquez. Niet alleen gebruikten de agenten de omstreden nekklem, ook zetten ze te snel geweld in en waren ze te laat met medische hulp. Dat blijkt uit een rapport van twee politiewetenschappers waar RTL Nieuws zaterdag over bericht.

Door ANP - 17-9-2016, 19:49 (Update 17-9-2016, 19:49)

Bij de arrestatie hebben de agenten zich niet gehouden aan de vaste procedure die ze hebben aangeleerd voor aanhoudingen. Ze zijn er te snel mee begonnen, er was geen taakverdeling tussen de agenten, er was geen leiding, pepperspray werd verkeerd gebruikt en medische hulp kwam te laat, zo staat in het rapport. Het hardhandige geweldgebruik tegen Henriquez was ,,disproportioneel, onmatig en ondeskundig", schrijft een van de twee onderzoekers.

De vijf betrokken politieagenten worden verdacht van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Maandag besluit justitie of zij worden vervolgd.