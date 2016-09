Maeslantkering succesvol getest

HOEK VAN HOLLAND - De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is zaterdagmiddag met succes getest. Het was de jaarlijkse 'functioneringssluiting', waarbij voor het stormseizoen begint wordt getest of de deuren van de stormvloedkering goed functioneren.

Door ANP - 17-9-2016, 13:00 (Update 17-9-2016, 19:45)

Hoewel het sluitproces volledig automatisch verloopt, kan Rijkswaterstaat de kering ook handmatig sluiten. Daarom werden deze keer enkele stappen in het sluitproces in de kerende wand geoefend. Na de sluiting liet Rijkswaterstaat via Twitter weten: ,,We zijn klaar voor het stormseizoen. De Maeslantkering is succesvol gesloten. Tot volgend jaar!"

De Maeslantkering, onderdeel van de Deltawerken, bestaat uit twee enorme beweegbare deuren. Het zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Daar aangekomen laat men de deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen.