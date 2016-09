'Dammen' maken zich op voor Dam tot Damloop

ZAANDAM - Een van de grootste sportieve evenementen van Nederland gaat zaterdag van start in Amsterdam en Zaandam. Daar starten de verschillende onderdelen van de Dam tot Damloop, goed voor 88.000 deelnemers.

Door ANP - 17-9-2016, 11:08 (Update 17-9-2016, 11:08)

Zaterdagavond starten in Zaandam 13.000 deelnemers aan de Damloop by night op een afstand van 5 Engelse mijl (ruim 8 kilometer).

De avondloop is de prelude van de Dam tot Damloop, die zondag over 10 mijl (ruim 16 kilometer) van Amsterdam naar Zaandam loopt en door de IJtunnel gaat. Omdat er 45.000 mensen meedoen, duurt het uren voordat iedereen is gestart. De dameswedstrijdlopers starten om 10.19 uur, na ruim zes minuten gevolgd door de heren in een race om als eerste Zaandam te bereiken. De recreanten starten in zogeheten waves, waarvan de laatste om 15.00 uur vertrekt.

Kortere afstanden

De Dam tot Damloop is niet alleen voor goedgetrainde duurlopers. Zaterdag wandelen 16.000 mensen afstanden van 5 tot 42 kilometer, zondag kunnen 4000 kinderen 600 meter tot 2,2 kilometer rennen.

Nog eens 5000 mensen starten zondag in Amsterdam op de fiets, over een route die eveneens door de IJ-tunnel loopt en langs verschillende Noord-Hollandse plaatsen leidt waarvan de naam op -dam eindigt.