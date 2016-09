Westland doet aangifte wegens lekken geheimen

NAALDWIJK - De gemeenteraad van Westland heeft vrijdagmiddag in een extra vergadering besloten aangifte te doen van het lekken van geheime documenten over een geschorste griffier.

De fractie van Westland Verstandig heeft volgens de overige fractievoorzitters de afgesproken geheimhouding geschonden door stukken op haar website te plaatsen.

In de raadsvergadering droegen zij burgemeester Sjaak van der Tak op bij het Openbaar Ministerie aangifte te doen.

De kwestie draait om een onderzoek naar raadsgriffier Nico Broekema, die op 8 september is geschorst wegens verdenking van machtsmisbruik en het dreigen met het openbaren van geheime stukken over een asbestbrand.

Die schorsing is afgelopen dinsdag in een besloten vergadering met de gemeenteraad besproken.

Daarbij zijn ook vertrouwelijke stukken overlegd, waarbij aan de raadsleden geheimhouding is opgelegd. Een deel van het dossier verscheen deze week vervolgens op de website van Westland Verstandig.

De lokale partij, met zeven raadsleden de tweede partij in de gemeenteraad, vindt dat andere betrokkenen al eerder de vertrouwelijkheid hebben geschonden.

Daarover is in de media eerder al verslag gedaan, aldus fractievoorzitter Peter Duijsens. Hij vindt daarom dat ook anderen in het onderzoek van het OM moeten worden betrokken. Zijn partij wil volgens hem de transparantie over de kwestie dienen.

De griffier van de gemeenteraad vecht zijn schorsing bij de rechtbank in Den Haag aan.