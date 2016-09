Nederlander gepakt met buik vol cocaïne

SANTO DOMINGO - Een 46-jarige Nederlander is in de Dominicaanse Republiek gearresteerd toen hij het land wilde verlaten met 1,32 kilo cocaïne in zijn maag. De Dominicaanse narcoticabrigade heeft vrijdag meegedeeld dat de man op het punt stond van het vliegveld van Punta Cana, in het oosten van het land, naar Brussel te vliegen toen hij als verdachte werd aangehouden.

Door ANP - 16-9-2016, 8:08 (Update 16-9-2016, 8:08)

In het ziekenhuis van Higüey is vervolgens vastgesteld dat het om een bolletjesslikker ging. De smokkelwaar zat in 87 bolletjes verpakt.