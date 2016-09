Vijf Nederlanders vast voor Duitse plofkraak

LINTORF - Vijf Nederlanders zijn opgepakt na een plofkraak in de Duitse plaats Lintorf, tussen Duisburg en Düsseldorf. Drie van hen zouden verantwoordelijk zijn voor de explosie, de twee anderen zaten in de mogelijke vluchtauto's te wachten. Ze zijn 18 tot 25 jaar oud, aldus de Duitse politie.

De explosie gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Getuigen zagen hoe gemaskerde mannen wegreden op twee scooters. Tijdens hun vlucht hadden ze bijna een aanrijding met een voetganger. Tien minuten na de explosie zag iemand hoe twee scooters met gedoofde lichten een garage in reden. De politie omsingelde het pand en gaf de mensen binnen opdracht om naar buiten te komen. De drie Nederlanders werden vervolgens gearresteerd. In de garage vond de politie niet alleen de twee scooters, maar ook de buit. De grootte daarvan is niet bekend.

Een paar straten verderop stonden twee Nederlandse auto's. Volgens getuigen waren die duidelijk op iets of iemand aan het wachten. De twee bestuurders van 18 en 24 werden ook opgepakt.