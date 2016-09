OVV: informatievoorziening beter na MH17

ANP OVV: informatievoorziening beter na MH17

DEN HAAG - De overheid heeft geluisterd naar de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed in de nasleep van de ramp met toestel MH17. De raad constateert dat voldoende actie is ondernomen om de informatievoorziening te verbeteren.

Door ANP - 15-9-2016, 16:19 (Update 15-9-2016, 16:19)

Dat was nodig, want na het neerstorten van het vliegtuig in Oost-Oekraïne duurde het volgens de onderzoekers onnodig lang voordat nabestaanden bevestiging kregen over het lot van de 298 overleden inzittenden.

Diverse organisaties hielden zich bezig met het verzamelen van informatie over slachtoffers en nabestaanden, maar die gegevens kwamen niet bij elkaar. Daardoor duurde het te lang voordat een complete lijst beschikbaar was. Het ontbrak aan regie vanuit de overheid, stelde de raad eerder vast in een kritisch rapport.

De Onderzoeksraad deed aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de overheid bij toekomstige calamiteiten beter is voorbereid. Een belangrijk punt is dat passagiersgegevens beter geregistreerd moeten worden en sneller beschikbaar komen als er iets misgaat.