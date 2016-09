Raad Zaanstad ziet niets in motie tegen Faber

ANP Raad Zaanstad ziet niets in motie tegen Faber

ZAANSTAD - De handen in de gemeenteraad van Zaanstad gaan niet op elkaar voor de motie van wantrouwen die oppositiepartijen Democratisch Zaanstad (DZ) en Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) donderdagavond willen indienen tegen burgemeester Geke Faber (PvdA). Zij ligt bij beide partijen onder vuur doordat ze het zou hebben laten afweten in de aanpak van de 'treiterjeugd' in de Zaanse wijk Poelenburg.

Door ANP - 15-9-2016, 14:20 (Update 15-9-2016, 14:20)

,,Symboolpolitiek, zo'n motie", zegt fractieleider Patrick Zoomermeijer van de SP, met vijf zetels de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. ,,De burgemeester heeft begin dit jaar al gezegd per 1 december te vertrekken. Het is zinloos haar nu weg te sturen." Hoewel hij zeer kritisch is op haar optreden, noemt hij steun van de SP voor de motie ,,onwaarschijnlijk, tenzij er vanavond in het debat rare dingen gebeuren".

GroenLinks-fractievoorzitter Paul Laport denkt niet dat het wegsturen van de burgemeester iets oplost. ,,Bovendien is het niet alleen de burgemeester die hier blaam treft. De gemeenteraad mag de hand ook in eigen boezem steken." Hij vindt dat in breed verband naar een oplossing moet worden gezocht. ,,De politiek kan sturen, de wijk moet het doen."

Vice-fractieleider Natasja Groothuismink van de plaatselijke partij ROSA noemt de aangekondigde motie ,,een zwaar middel" en ,,niet constructief". ,,Er wordt wel gewezen, maar dat is zo makkelijk. Ik mis oplossingen."

Ook in de coalitie kan de motie op weinig sympathie rekenen. D66-fractievoorzitter Sanna Munnikendam denkt dat Faber per saldo ,,goed en correct" heeft gehandeld. Van een vertrouwensbreuk is wat haar betreft geen sprake. Dat benadrukt ook haar ChristenUnie-collega Christa Neefjes. ,,Misschien had de burgemeester de zaak iets eerder moeten oppakken. Maar als ik zie hoe dat nu is gebeurd, dan is dat prima."

DZ-fractlieleider Juliëtte Rot claimt dat Faber ,,grote fouten" heeft gemaakt. ,,Ze is de zaak blijven bagatelliseren, heeft het klein willen houden. Ze heeft het over hangjeugd, terwijl doodsbedreigingen worden geuit. Deze week zijn mensen bij de Vomar in Poelenburg met stenen bekogeld. De veiligheid van mensen is in gevaar. Faber heeft dit veel en veel te laat serieus genomen."