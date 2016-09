Dode vrouw gevonden in woning in Utrecht

ANP Dode vrouw gevonden in woning in Utrecht

UTRECHT - In een woning is Utrecht is woensdagavond een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt hoe ze om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt vooralsnog niet uitgesloten.

Door ANP - 15-9-2016, 13:34 (Update 15-9-2016, 13:34)

Het huis waar de 32-jarige vrouw werd aangetroffen, staat in de Goedestraat in Utrecht.