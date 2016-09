OM wil Du Bois terug cel in

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie wil dat de eerder in de Puttense moordzaak veroordeelde Herman Du Bois opnieuw de cel in gaat. Hij is volgens de officier van justitie een belangrijk lid in een grote xtc-bende.

Dat zei de officier van justitie donderdagochtend in de rechtbank in Zutphen. De 55-jarige Du Bois uit Putten werd in 2002 vrijgesproken in de Puttense moordzaak na jarenlang vastgezeten te hebben. Hoofdverdachte in de xtc-zaak is de 42-jarige Yaron A. uit Zwaag. Hij is jaren terug al eens tot 11 jaar cel veroordeeld voor grootschalige smokkel van vele duizenden xtc-pillen naar het buitenland. Laboratoria voor de productie van xtc en opslagplaatsen met honderden pillen werden ontdekt in onder meer Borculo, Kortenhoef, Putten, Kockengen en Nederhorst den Berg. In het onderzoek zijn dertien verdachten aangehouden.

De rechtbank in Zutphen heeft enkele weken uitgetrokken voor de strafzaak. Donderdagmiddag maakt het Openbaar Ministerie de eisen bekend tegen de zes grootste verdachten in deze zaak.