Herman Du Bois hoort strafeis in xtc-zaak

ZUTPHEN - Herman Du Bois zat jarenlang onterecht vast in de Puttense moordzaak en nu wordt hij verdacht van lidmaatschap van een xtc-bende. Donderdag hoort hij in de rechtbank in Zutphen welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. ,,Sinds ik voor deze zaak ben aangehouden, ben ik al veroordeeld door de pers'', zei hij eerder. De 55-jarige is bang dat hij weer terug bij af is, nu hij met dertien anderen verdacht is in een omvangrijke drugszaak.

Door ANP - 15-9-2016, 4:17 (Update 15-9-2016, 4:17)

De politie startte het onderzoek naar de xtc-bende na een tip van haar Belgische collega's. Die volgden een vrachtwagen vol chemicaliën vanuit Leuven. Bij het overladen van de vaten in Borculo waren Herman Du Bois en zijn 32-jarige zoon Michel betrokken. Hoofdverdachte in de zaak is de 42-jarige Yaron A., die jaren terug tot elf jaar cel is veroordeeld voor de smokkel van duizenden xtc-pillen naar Australië.

Bij het doorzoeken van het huis van Du Bois werden xtc-pillen aangetroffen. Vader en zoon zijn op meerdere locaties geweest waar de drugs werden vervaardigd of opgeslagen. Maar allebei verklaarden ze er slechts in de tuin of als chauffeur gewerkt te hebben.

Du Bois uit Putten werd in 2002 vrijgesproken van moord na jarenlang vastgezeten te hebben.