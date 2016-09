Twaalf jaar voor doden vrouw tapijtwinkel

DEN HAAG - Ton de H. is woensdag in hoger beroep tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van zijn vrouwelijke collega (47) van een tapijtwinkel in Woonmall Alexandrium in Rotterdam. Dat gebeurde op 10 juli 2013 onder het oog van winkelend publiek.

Door ANP - 14-9-2016, 17:41 (Update 14-9-2016, 17:41)

De man heeft zijn slachtoffer volgens het gerechtshof in Den Haag op klaarlichte dag midden in de winkel waar zij jarenlang hebben samengewerkt, vijftien keer met een mes gestoken. Hij deed dat zowel in haar borst als in haar rug, waarna de vrouw aan haar verwondingen bezweek.

De H. was op 4 juli 2013 ontslagen. Dat kwam omdat het slachtoffer hem had beschuldigd van seksuele intimidatie.

Onherstelbaar leed

,,Door deze gruwelijke daad heeft de verdachte het slachtoffer het meest fundamentele recht ontnomen waarover de mens beschikt, het recht op leven'', concludeert het hof. ,,Hij heeft door zijn handelen de nabestaanden van het slachtoffer, onder wie haar jongvolwassen zoon, een verschrikkelijk en onherstelbaar leed toegebracht.''

De rechtbank had De H. eerder tot veertien jaar gevangenisstraf veroordeeld.