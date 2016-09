Rookruimten in de horeca blijven in stand

DEN HAAG - Speciale rookruimten in de horeca blijven toegestaan en vallen buiten het algehele rookverbod voor cafés en restaurants.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een zaak die de niet-rokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) tegen de Staat had aangespannen.

De belangenbehartiger voor niet-rokers eiste de volledige afschaffing van rookruimten in de horeca. Volgens CAN gaan de rookruimtes lijnrecht in tegen internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt. Daarin is een totaal rookverbod in de horeca opgenomen.

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat CAN zich in deze zaak niet op die bepaling kan beroepen. Het verdrag zegt volgens de rechtbank niets over de effectieve maatregelen die de overheid moet nemen.

Evenmin staat volgens de rechtbank vast dat speciale rookruimten in strijd zijn met de beschermingsplicht van de Staat tegen tabaksrook.