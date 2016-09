Heracles Almelo lang zonder Fledderus

ALMELO - Heracles Almelo moet het waarschijnlijk lange tijd doen zonder Mark-Jan Fledderus. Onderzoek wees uit dat de middenvelder het afgelopen weekeinde in de ontmoeting met Excelsior de achterste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd. Desondanks speelde hij in Rotterdam de wedstrijd nog uit ook.

Door ANP - 13-9-2016, 16:27 (Update 13-9-2016, 16:27)

Hoeveel tijd de revalidatie in beslag gaat nemen is nog onduidelijk. ,,Ik ga de komende dagen met de dokter overleggen, dan zien we wel verder'', zei Fledderus. ,,In elk geval gaat dit een flinke tijd duren. Dat is een flinke domper.''