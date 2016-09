Kamer stemt nipt in met donorplan D66

DEN HAAG - Het D66-plan om meer orgaandonoren te krijgen is dinsdag nipt aangenomen in de Tweede Kamer. De stemming was bijzonder spannend met 75 voor en 74 tegen. In het aangenomen plan moeten mensen kiezen of ze wel of geen donor willen zijn. Bij geen keuze worden zij geregistreerd als donor.

13-9-2016

Donderdag leek tijdens een debat over het voorstel voor actieve donorregistratie dat er niet genoeg steun zou zijn. D66 had het voorstel van tevoren nog aangepast om genoeg partijen over de streep te trekken.

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra vindt het geweldig dat haar wet voor een actief donorregistratiesysteem is aangenomen. Ze noemt het heel goed nieuws voor alle mensen op een wachtlijst.

Nu sterven jaarlijks 150 mensen die met een donororgaan nog in leven hadden kunnen blijven. Maar deze patiënten kwamen niet op tijd in aanmerking, omdat er simpelweg niet genoeg donororganen beschikbaar zijn, aldus Dijkstra in een eerste reactie dinsdag.

,,Het huidige beleid van de overheid om meer donoren te werven schiet tekort. De invoering van actieve donorregistratie lost dat op door van iedereen een keuze te registreren, maar laat die keuze wel vrij'', aldus het D66-Kamerlid.