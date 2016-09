DENK boos over gelekte brief

ANP DENK boos over gelekte brief

DEN HAAG - De Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk zijn boos over het lekken van de inhoud van een klachtenbrief die zij naar het presidium van de Tweede Kamer hadden gestuurd. De brief stond dinsdag beschreven in De Telegraaf.

Door ANP - 13-9-2016, 13:07 (Update 13-9-2016, 13:07)

Kuzu en Öztürk, oprichters van de beweging DENK, willen een onafhankelijk onderzoek naar het lek. Ze hadden de brief op 7 juli gestuurd naar het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Het schrijven ging over het optreden van Kamervoorzitter Khadija Arib. Kuzu en Öztürk kwamen in juni hard met haar in aanvaring na een weigering om de stemmingen in de Tweede Kamer niet uit te stellen vanwege de islamitische vastenmaand.

Arib was het zat toen de twee doorgingen hun punt te maken. Ze noemde het aanvragen van hoofdelijke stemmingen en het vervolgens te kijk zetten van de stemmende collega-Kamerleden in filmpjes op internet ,,niet chic'' en een ,,Kamerlid onwaardig''.