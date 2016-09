Dijsselbloem: begrotingsregels te ingewikkeld

DEN HAAG - De kans bestaat dat de Europese Commissie de Nederlandse begroting die volgende week wordt gepresenteerd, gaat afkeuren. Dat komt door de te complexe begrotingsregels, zo zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën in Trouw. Die regels moeten aangepast worden.

Door ANP - 13-9-2016, 2:34 (Update 13-9-2016, 2:34)

,,De begrotingsregels zijn te ingewikkeld geworden, zelfs voor ambtenaren hier......Dus moeten ze veranderen. En de indicatoren - moeten we sturen op schuld, de uitgaven of structureel tekort - die gaan ook veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Het is belangrijk dat je kunt uitleggen waarom het werkt zoals het werkt. En dat je als politicus, zeker als minister van financiën, kunt voorspellen hoe je structurele tekort of de houdbaarheid van de overheidsfinanciën ervoor staan... In alle eerlijkheid: ik weet niet of de Europese Commissie onze nieuwe begroting gaat goedkeuren. We hopen natuurlijk van wel, rekenen alles uit en denken: het zal wel goed gaan. Maar het is zó ingewikkeld. Als ik het al niet weet, kan ik al helemaal niet uitleggen aan de lezers van Trouw waarom die regels zo in elkaar zitten.”

Dijsselbloem is ook voorzitter van de Eurogroep.