Meer toezicht en surveillance in Poelenburg

ZAANDAM - Cameratoezicht, optreden tegen samenscholingen, mogelijke gebiedsverboden en extra surveilleren. Met deze maatregelen willen de gemeente Zaanstad, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bereiken dat de overlast van een groep jongeren in de Zaandamse wijk Poelenburg snel tot het verleden behoort. Dat is maandag bekendgemaakt na afloop van overleg tussen de drie partijen.

12-9-2016

De jongeren zorgen voor overlast rond de supermarkt aan de E. Heimansstraat in Zaandam. Het raadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) heeft aangifte gedaan van intimidatie, nadat ze tijdens een interview met regionale omroep NH werd lastiggevallen. De politie doet hier nog onderzoek naar.

Maandagochtend is wel een 17-jarige jongen aangehouden die mogelijk zaterdagavond een 33-jarige Amsterdammer heeft mishandeld. Die meldde zich bij de politie nadat hij beelden op YouTube zag waarin hij zichzelf herkende. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. Afgelopen weekeinde werd bovendien een hakenkruis op de muur van de plaatselijke supermarkt gekalkt, op de plaats waar de jongeren altijd samenklitten.

Vlogs

Het zijn voorbeelden van incidenten in de Zaandamse wijk waar straatjongeren de buurt terroriseren. Ze filmen hun gedragingen en zetten de beelden op internet. Die gebeurtenissen worden vastgelegd door Ismail Ilgün. Ruim 50.000 internetters zijn geabonneerd op zijn vlogs.

Zijn laatste bijdrage van zondag werd 167.000 keer bekeken, maar dat is nog niet de helft van de aantallen van vorige week. Ilgün is hot, noemt de kritiek van onder anderen premier Rutte ('Dit is tuig van de richel’) 'negatieve shit’.

Nadrukkelijker

Sinds Ilgün eind juli begon met het online zetten van filmpjes, is de groep overlastveroorzakers in Poelenburg sterk toegenomen. ,,We hebben hier al heel lang overlast. Maar er zijn nu opeens ook heel veel jongere kinderen verschenen'', zegt secretaris Gertjan Welgemoed van de klankbordgroep Poelenburg.

Overigens hebben de bewoners een dubbel gevoel over de gebeurtenissen van de afgelopen week. ,,Het probleem staat nadrukkelijker op de kaart dan ooit'', zegt Welgemoed. ,,Dat is positief. Maar buiten dat de groep overlastveroorzakers groeit, vind ik ook dat die vlogger veel te veel 'moments of fame’ heeft gehad. En dat sterkt de jongens om hem heen in hun gedrag.''