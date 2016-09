Capsule van André Kuipers in Noordwijk

NOORDWIJK - De capsule waarmee astronaut André Kuipers vijf jaar geleden de ruimte inging, komt in het museum Space Expo in Noordwijk te staan. Volgende week maandag is de besloten onthulling, met Kuipers zelf, zijn collega Oleg Kononenko en minister Henk Kamp van Economische Zaken. Vanaf dinsdag kan het publiek de Sojoez bekijken.

12-9-2016

De capsule is iets meer dan twee meter in doorsnee. ,,Het is heel klein. Je moet je voorstellen dat je met drie bemanningsleden op de twee stoelen voorin een Smart zit, met je hoofd tussen de bagage'', zegt directeur Rob van den Berg van het ruimtevaartmuseum. De buitenkant van het vaartuig is geblakerd door de terugkeer in de dampkring. Door een raampje kunnen de bezoekers kijken naar alle originele instrumenten, met alle knoppen waar Kuipers op heeft gedrukt.