André Kuipers’ ruimteschip landt in Noordwijk

Roy Hazenoot

NOORDWIJK - De Russische Sojoez-capsule waarmee de Nederlandse astronaut André Kuipers zijn tweede ruimtereis maakte, komt naar Space Expo in Noordwijk. ,,Het is nu zeker’’, bevestigt Rob van den Berg, directeur van het bezoekerscentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hiermee komt een einde aan een lang proces.

Door Roy Hazenoot - 12-9-2016, 16:30 (Update 12-9-2016, 17:00)

,,Vanwege een doorbraak kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling’’, licht Van den Berg toe. Wat die doorbraak precies is, wil hij niet zeggen. ,,Er waren politieke obstakels die ogenschijnlijk niks met de capsule te maken hebben. Het neerstorten van vlucht MH17 in Oekraïne waarbij bijna tweehonderd Nederlanders het leven lieten, maakte het er bijvoorbeeld niet makkelijker op.’’

Op hoog niveau is jarenlang overleg geweest. ,,Regeringsfunctionarissen, de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos en de capsule-eigenaar Energia kwamen er aan te pas. Iedereen moest akkoord gaan. Begrijpelijk ook, want het is de Russische trots dat nu naar Nederland komt.’’

In Space Expo is een speciale expositie voor de capsule gebouwd. ,,Het is zonde om het zomaar ergens neer te zetten’’, vindt Van den Berg. Vanaf 2 oktober, de open dag van ESA Estec, is het ruimteschip te bezichtigen.