ANP Zittenblijvers op basisschool veelal kleuters

DEN HAAG - Kleuters blijven relatief vaak zitten op de basisschool, terwijl steeds minder leerlingen in het primair onderwijs vertragingen oplopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die maandag zijn gepubliceerd.

Door ANP - 12-9-2016, 7:18 (Update 12-9-2016, 7:18)

In 2013 liep per leerjaar gemiddeld 2,2 procent van de leerlingen vertraging op. Dat is nu nog 1,9 procent. Aan het begin van schooljaar 2014/2015 was 15 procent van de leerlingen in groep 8 twaalf jaar of ouder en is minimaal één keer blijven zitten.

De dalende trend is niet terug te zien in de onderbouw. Jaarlijks blijft ongeveer een op de tien kleuters zitten in groep 2. In totaal ging het om ongeveer 18.000 leerlingen, die groep 2 afgelopen schooljaar overdeden. Het aantal leerlingen dat in groep 3 al vertraging heeft opgelopen is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.