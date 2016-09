'Burgemeestersparlement' in leven geroepen

ANP 'Burgemeestersparlement' in leven geroepen

DEN HAAG - Burgemeesters uit meer dan zestig steden van over de hele wereld hebben zondag in Den Haag een burgemeestersparlement in het leven geroepen, het Wereldparlement van Burgemeesters (GPM). Het is een samenwerkingsverband op het gebied van klimaatverandering, migratie, vluchtelingen en goed openbaar bestuur.

Door ANP - 11-9-2016, 17:07 (Update 11-9-2016, 17:31)

De vorming van het GPM is het sluitstuk van een tweedaagse conferentie. Het idee erachter is dat de bestuurders van grote steden de beste oplossingen hebben voor allerlei wereldproblemen. Ze gaan daarvoor samenwerken met internationale organisaties als de OESO, de Wereldbank en vooral de Verenigde Naties. Ook gaan de burgemeesters naar Habitat III, de VN-conferentie voor duurzame stadsontwikkeling, volgende maand in Ecuador.

Het burgemeestersparlement wordt geleid door een klein bestuurscomité met leden uit alle vijf continenten. Voorzitter is de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Behalve Den Haag doen uit Nederland mee Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de regio Zwolle.

,,Het burgemeestersparlement wil een spreekbuis zijn van de steden bij belangrijke internationale conferenties, zoals Habitat III. Nu wordt er nog te vaak over ons en zonder ons beslist", zegt Van Aartsen in een toelichting. ,,Burgemeesters zijn pragmatische mensen, ze zijn niet links of rechts maar staan boven de partijen en zijn er voor hun hele stad. De groep burgemeesters is heel divers, maar over praktische zaken, zoals afvalverwerking of riolering, zijn we het meestal eens."