ANP T. rex Trix zorgt voor uitverkocht Naturalis

LEIDEN - Het Leidse museum Naturalis was dit weekend uitverkocht, omdat T. rex Trix voor het eerst te zien was. Zo'n 4000 bezoekers kwamen de 66 miljoen jaar oude botten bekijken. Het skelet is een van de meest complete T. rex-skeletten ter wereld en is tijdelijk te zien in Nederland, voordat het in juni 2017 op wereldtournee gaat.

Door ANP - 11-9-2016, 17:05 (Update 11-9-2016, 17:05)

Volgens een woordvoerster waren er opvallend veel volwassenen die vlak voor de opening al stonden te popelen om naar binnen te gaan. Zelfs zonder kaartje, terwijl de tentoonstelling alleen met een reservering te bezoeken is. Er worden per uur namelijk maar 360 bezoekers toegelaten.

De tentoonstelling is juist nu te zien, omdat de rest van het museum sinds eind augustus gesloten is in verband met een grote verbouwing. Naturalis hoopt dat 300.000 bezoekers naar Trix komen kijken, totdat het museum weer volledig geopend is aan het eind van 2018.