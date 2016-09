Pegida-voorman weer aangehouden in Den Haag

DEN HAAG - De voorman van Pegida, Edwin Wagensveld, is zondag opnieuw aangehouden bij een demonstratie van de anti-islambeweging in Den Haag. Hij werd eerder deze week ook al gearresteerd aan het begin van een rechtszaak in Amsterdam tegen hem. Hij weigerde toen een T-shirt uit te trekken of te bedekken met daarop een logo van een poppetje dat onder meer een hakenkruis in een prullenbak gooit. Hij werd toen na verhoor weer vrijgelaten.

Door ANP - 11-9-2016, 15:00 (Update 11-9-2016, 15:00)

Ook in Den Haag toonde hij een afbeelding van een hakenkruis. Hij werd volgens de politie opgepakt met nog vier andere demonstranten. Agenten hielden tijdens de demonstratie ook een Pegida-aanhanger aan die gekleed ging in een witte djellaba en een nephoofd in zijn hand hield. Hij had ook een lange zwarte opgeplakte baard en op zijn tulband een plastic bom geplakt.

De anti-islambeweging Pegida demonstreert zondagmiddag op de Koekamp in Den Haag. De politie is met veel man op de been.