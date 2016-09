Buitenlandse toeristen stromen naar Rotterdam

ROTTERDAM - De opmars van Rotterdam op de favorietenlijstjes van Lonely Planet en Rough Guide heeft ertoe geleid dat buitenlandse toeristen in toenemende mate de Maasstad bezoeken. In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal buitenlandse bezoekers in de hotels met 20 procent, van 167.000 naar 201.000 gasten. In het aantal overnachtingen in Rotterdam is eenzelfde beeld zichtbaar, van 283.000 naar 332.000.

Door ANP - 10-9-2016, 9:47 (Update 10-9-2016, 9:47)

,,Dat moet haast wel verband houden met het feit dat we hoog op de goede lijstjes staan", zegt Maarten Struijvenberg, namens Leefbaar Rotterdam wethouder Werkgelegenheid en Economie. ,,Vroeger waren we blij als er een keer een artikel over onze stad in een buitenlandse krant stond. Tegenwoordig verzamelen we een bijbel aan reportages uit kranten en magazines die verschijnen in het buitenland.''

Het gaat volgens hem goed met de toeristische sector en de horeca, die profiteren van de aantrekkingskracht van architectonische iconen als de Markthal, het gebouw De Rotterdam en het nieuwe Centraal Station.

Vijfde plek

's Wereld populairste reisgids Lonely Planet zette Rotterdam in oktober 2015 op de vijfde plaats in de top 10 van aantrekkelijkste steden, achter onder meer Kotor (Montenegro), Quito (Ecuador) en Dublin (Ierland). Lonely Planet noemt Rotterdam ,,een van de opwindendste steden" en ,,een openluchtmuseum voor postmoderne en hedendaagse architectuur". De Rough Guide zette de stad een jaar eerder al in de top 10.

Die aanbevelingen missen hun uitwerking in het buitenland niet, aldus Struijvenberg. ,,We staan als stad absoluut in de picture. De groeicijfers zijn uitstekend en vertonen een gestage weg omhoog." Hij wijst onder meer naar de komst van circa zeventig cruiseschepen naar de havenstad, die een economische meerwaarde van 500.000 euro per schip betekenen. De drukte door de cruisevaart is zelfs zo groot dat vanwege de verkeersafwikkeling wordt gestudeerd op een alternatieve aanmeerplaats. ,,Maar de plek zo midden in de stad bij de Erasmusbrug is natuurlijk een attractie op zichzelf", aldus de wethouder.

De stad zit echter niet stil. Er is al weer een nieuw plan om de 4864 beschikbare hotelkamers uit te breiden. Die komen mogelijk in het voormalige, monumentale postkantoor naast het stadhuis, ook al zo'n icoon van de Maasstad.