Plasterk geen kandidaat meer voor Kamer

ANP Plasterk geen kandidaat meer voor Kamer

DEN HAAG - Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk stelt zich volgend jaar niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Dat staat in een verklaring van zijn ministerie. Tijdens de twee meest recente Kamerverkiezingen stond hij op de derde plaats.

Door ANP - 9-9-2016, 16:49 (Update 9-9-2016, 16:49)

De 59-jarige Plasterk is deze zomer aan zijn hart geopereerd. Hij herstelt goed en hoopt komende vrijdag de ministerraad weer bij te wonen.

Of hij na de verkiezingen nog opnieuw minister wil worden, laat zijn woordvoerster in het midden. ,,Het enige besluit dat nú genomen moet worden is over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Het ziet ernaar uit dat het kabinet, inclusief demissionaire periode, er misschien wel tot en met de volgende zomer zit. Daarom zijn andere besluiten nu niet aan de orde."