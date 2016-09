Nederlandse steun voor Iraakse strijd IS

ANP Nederlandse steun voor Iraakse strijd IS

DEN HAAG - Nederlandse commando's die Iraakse speciale eenheden vlak achter het front helpen met de strijd tegen terreurgroep IS. Het kabinet onderzoekt of dit mogelijk is, zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vrijdag.

Door ANP - 9-9-2016, 15:50 (Update 9-9-2016, 15:50)

Deze zogenoemde 'advice and assist teams' moeten net achter het strijdtoneel de Iraakse officieren adviseren die de gevechten met IS aansturen, aldus Hennis. Nederland onderzoekt om dit werk samen met de Belgen te gaan doen.

Nederlandse commando 's trainen al sinds begin 2015 Iraakse special forces. Dat gebeurt echter op een basis even buiten de hoofdstad Bagdad. De Irakezen hebben veel grond op IS veroverd en er is nu behoefte aan een andere vorm van hulp, aldus de minister. De ministerraad stemde in met verlenging van de missie tot eind 2017.

In het noorden geven Nederlandse militairen overigens basistrainingen aan Koerdische strijders (peshmerga's).