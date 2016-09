Minister: gedrag Zaandam niet groter maken

DEN HAAG - De overlast van een groep Turks-Nederlandse jongeren in Zaandam moet stoppen, maar het moet ook niet groter worden gemaakt dan het is. Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) vrijdag gezegd.

Door ANP - 9-9-2016, 12:00 (Update 9-9-2016, 12:36)

Een cameraman en een verslaggeefster van het SBS6-programma Hart van Nederland werden donderdag in de Zaandamse wijk Poelenburg bedreigd. De journalisten waren bezig aan een item over overlast en intimidatie bij een winkelcentrum in de buurt, toen de mannen verhaal kwamen halen.

Buurtbewoners beklagen zich al langere tijd over het gedrag van de groep. Een 'vlogger' onder de overlastgevers publiceert video's van de rondhangende groep op YouTube.

Duidelijke grenzen

,,Ik vind ook echt dat dit gedrag niet kan en dat men ermee moet ophouden'', aldus Van der Steur. Tegelijkertijd liet hij weten dat de lokale autoriteiten in Zaandam precies weten wat ze moeten doen.

De gemeente Zaanstad liet donderdag weten het toezicht op straat te versterken en tegelijk in gesprek te blijven met de jongeren. ,,Politie en gemeentelijke handhavers zullen nadrukkelijker aanwezig zijn en duidelijke grenzen stellen. Politie en gemeente werken al langer samen om de overlast te verminderen. Daar hoort ook bij dat je met die jongeren in gesprek blijft. Dat blijkt in de praktijk vaak de meest effectieve manier om jeugdoverlast te verminderen.''

De politie en de gemeente nemen de signalen over overlast uit de wijk serieus en snappen het gevoel van onveiligheid. Volgens de gemeente is de groep overlastgevers groter geworden door de vlog die een grote aantrekkingskracht heeft op jongeren.