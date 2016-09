FNV: prepensioengesprekken brandweer gaan door

ANP FNV: prepensioengesprekken brandweer gaan door

DEN HAAG - Het overleg over het prepensioen voor brandweerlieden wordt binnenkort hervat. Dat heeft vakbond FNV Overheid vrijdag bekendgemaakt. Volgens Bert de Haas van de vakbond biedt een deze week gepresenteerd rapport van een verkenner voldoende aanknopingspunten om weer in gesprek te treden.

Door ANP - 9-9-2016, 11:54 (Update 9-9-2016, 11:54)

De bonden voeren al sinds eind juni actie om hun eisen kracht bij te zetten. De werkgevers willen de leeftijd voor het prepensioen verhogen naar zestig jaar, van de huidige situatie waarin brandweerlieden afhankelijk van het aantal dienstjaren tussen 55 en 59 jaar kunnen stoppen met werken. De leden van de diverse brandweerkorpsen vinden dit onacceptabel, gezien de zwaarte van hun beroep.

,,We wachten inmiddels al meer dan een jaar op een fatsoenlijke aanpassing van de regeling voor ons prepensioen´, zegt Jacco Lijftijt, brandweerman uit Utrecht. ,,We hebben een fysiek én mentaal zwaar beroep. Om ons werk professionel en veilig te kunnen doen, is het niet verantwoord om dit op hoge leeftijd te blijven doen.''