Jongeren steeds vaker financieel afhankelijk

ANP Jongeren steeds vaker financieel afhankelijk

DEN HAAG - Steeds minder jongeren kunnen rondkomen met een eigen inkomen. Aan het begin van deze eeuw kon nog 45 procent van de 20- tot 25-jarigen zelf zijn broek ophouden, in 2014 was dat nog maar een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die Trouw heeft opgevraagd.

Door ANP - 9-9-2016, 3:35 (Update 9-9-2016, 3:35)

Ook bij de jongeren tussen de 25 en 30 jaar zie je deze trend. Met een daling van tien procent ten opzichte van 2001 was in 2014 in deze groep 65 procent financieel onafhankelijk. Deze ontwikkeling is geen verrassing voor Kristina van der Molen, vicevoorzitter van FNV Jong. ,,Afgestudeerden werken soms veertig uur per week voor 250 euro per maand. En dat zo een jaar lang. Dan ontkom je er niet aan om je hand op te houden bij je ouders. Terwijl er vroeger startersfuncties waren voor het minimumloon of iets erboven", aldus Van der Molen in Trouw.

Wiemer Salverda, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het ook een zorgwekkende ontwikkeling. ,,Dit is ernstig voor jongeren. Elk jaar zonder inkomen is een verlies, wat kan doorwerken op het latere inkomen.” Vorig jaar waarschuwde Salverda al voor de hoge jeugdwerkloosheid. Hij noemde deze 'ernstig’ en een 'bedreiging voor de maatschappij’.