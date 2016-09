Vraagtekens bij declaratiegrens advocaten

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft grote vraagtekens bij het plan om de declaraties in te perken van advocaten die mensen bijstaan die de juridische hulp niet zelf kunnen betalen.

Door ANP - 8-9-2016, 22:19 (Update 8-9-2016, 22:19)

Het plan is om het jaarlijkse maximale aantal punten waarvoor subsidie gedeclareerd mag worden ruimschoots te halveren: van 2000 punten naar 900. Een punt is ongeveer een uur werk. De vrees bestaat dat gespecialiseerde advocaten hierdoor nee moeten gaan verkopen of zelfs hun praktijk niet kunnen voortzetten.

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt van regeringspartij PvdA noemde de voorgestelde 900 puntengrens donderdag ,,te rigide''. Michiel van Nispen van de SP liet weten niet veel voor het plan te voelen. Madeleine van Toorenburg van het CDA vroeg zich vooral af welk probleem minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) met de limiet wil oplossen.

Van der Steur liet donderdag weten dat hij de kritiek op de 900 puntengrens ,,zeer serieus'' neemt. Volgens Van der Steur zal er in de praktijk een scala aan uitzonderingen mogelijk zijn op de regel. Hij liet weten dat een grens nodig is omdat er soms advocaten zijn die wel erg veel declareren.