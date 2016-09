Meerderheid raad Roermond wil vertrek Van Rey

ROERMOND - De gemeenteraad van Roermond is in meerderheid het vertrouwen in Jos van Rey als raadslid verloren. Van Rey is veroordeeld voor corruptie en enkele andere zaken, maar toont geen enkele inkeer. Dat is schadelijk voor de stad en het bestuur in Roermond. Van Rey zou hieruit conclusies moeten trekken en weten wat hem te doen staat.

Door ANP - 8-9-2016, 19:35 (Update 8-9-2016, 20:31)

Dat bleek uit de woorden van CDA-fractievoorzitter Marc Breugelmans, die namens de zeven coalitiepartijen een beroep op Van Rey deed om op te stappen. Breugelmans zei niet uit te sluiten dat Van Rey in de toekomst dezelfde fout weer maakt.

Fractievoorzitter Dré Peters van de partij van Van Rey, de LVR, reageerde als door een wesp gestoken. Breugelmans moet opstappen, zei hij, en hij riep Van Rey op om te blijven zitten.

Biezen pakken

,,U gaat niet over het trekken van conclusies door Van Rey'', fulmineerde Peters. ,,Daar gaan de mensen over die op hem stemmen.'' Peters viel uit tegen Breugelmans: ,,De burgers hebben vertrouwen in Van Rey en u gaat zeggen: Van Rey moet biezen pakken. Dat kunt u niet verlangen. Ook niet tijdens de verkiezingen in 2018!''

Een geëmotioneerde Jos van Rey zei dat zes families zijn geruïneerd door politieke vijanden. ,,Mijn leven is geruïneerd. Ik heb altijd geklankbord in het belang van Roermond. Hij die zonder zonden is, werpt de eerste steen!'' En hij concludeerde: ,,Ik loop niet weg!''