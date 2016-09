Bemiddeling in schoolruzie over Gülen mislukt

ZAANDAM - De rechter zal toch een oordeel moeten vellen in het conflict tussen een islamitische basisschool in Zaandam en ouders die de school afschilderen als een instelling van 'landverraders'. Een eerste bemiddelingsgesprek onder leiding van burgemeester Geke Faber leek veelbelovend, maar uiteindelijk constateerden beide partijen dat ze er toch niet uit zouden komen. Dat vertelde een woordvoerder van de gemeente Zaanstad donderdag.

Het land waar de gewraakte opmerking om draait is Turkije. De ouders brengen basisschool De Roos in verband met de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, volgens de Turkse regering het brein achter de couppoging van juli.

De mislukte staatsgreep leidt ook onder Nederlandse Turken tot spanningen. Vanwege de vermeende banden van De Roos met Gülen en de grimmige sfeer zijn al ruim 150 kinderen van de school gehaald, ruim een derde van het totale aantal leerlingen.

Stoppen

De school eiste vorige week voor de rechtbank in Haarlem dat vier ouders moeten stoppen met negatieve uitlatingen en beschuldigingen moeten rectificeren. De rechtbank bepaalde dat de partijen eerst moesten gaan praten.

,,Dinsdag was een eerste gesprek, dat was lang en intensief'', vertelt de woordvoerder van de burgemeester. ,,Beide partijen zaten er met de wil om eruit te komen. Maar blijkbaar hebben ze vandaag geconstateerd dat het toch niet gaat lukken.''

Inventarisatie

Ook andere scholen die worden geassocieerd met de islamitische denker, die in de VS woont, zagen leerlingen vertrekken. Uit een inventarisatie van dagblad Trouw bleek donderdag dat in totaal al 588 leerlingen zijn uitgeschreven sinds de mislukte coup. Dat is een vijfde van het totaal.