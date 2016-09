Budget rechtbanken voor jaren vastgelegd

ANP Budget rechtbanken voor jaren vastgelegd

DEN HAAG - Rechtbanken in Nederland kunnen de komende jaren gewoon hun werk doen zonder dat ze groot financieel risico lopen. De Raad voor de rechtspraak en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zijn het eens geworden over het budget voor de rechtbanken tot 2019.

Door ANP - 8-9-2016, 17:02 (Update 8-9-2016, 17:02)

De angst dat rechtszaken door geldgebrek niet doorgaan, is volgens voorzitter Frits Bakker van de raad nu van de baan. ,,Er gaapte een groot gat tussen wat de raad nodig acht voor een behoorlijke financiering en wat tot nu in de meerjarenramingen van het ministerie stond.''

In juni boden verontruste rechters een petitie aan de Tweede Kamer aan waarin ze aangaven dat ,,de ondergrens van een goede rechtspraak in Nederland is bereikt''. Ze vroegen onder meer om voldoende financiële middelen om hun werk goed te kunnen doen.

Houtje-touwtje

De laatste jaren legden rechtbanken volgens Bakker uit eigen kas geld bij om zaken door te kunnen laten gaan. ,,Het is houtje-touwtje opgelost door de reserves in te zetten en in het rood te gaan.'' De raad wil verder dat in de toekomst structureel geld wordt vrijgemaakt voor technische innovatie.

,,Rechtspraak is maatschappelijk effectief als daarbij tijd en aandacht kan worden besteed aan onderliggende en minder juridische kwesties en maatschappelijke problematiek'', aldus de voorzitter donderdag. ,,De rechter moet laagdrempelig zijn, een uitspraak moet een toegevoegde waarde hebben en de rechter moet gerechtvaardigde verwachtingen van de burger ook daadwerkelijk waarmaken.''