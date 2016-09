Ongerustheid over nieuwe alimentatieregels

ANP Ongerustheid over nieuwe alimentatieregels

Door ANP - 8-9-2016, 16:47 (Update 8-9-2016, 16:47)

,,Uit onderzoek blijkt dat vrouwen op het moment van scheiding vaak een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben en dat ook na het huwelijk de verdeling van zorgtaken in de meeste gevallen niet gelijk is. Initiatiefnemers gaan er in het initiatiefwetsvoorstel echter van uit dat de alimentatiegerechtigde binnen korte tijd na de echtscheiding weer volledig in eigen levensonderhoud kan voorzien'', legt de raad uit. Veel moeders zijn minder gaan werken en krijgen niet zomaar hun oude positie op de arbeidsmarkt terug, aldus de adviseur van de regering.

De Raad vreest zelfs dat er in bepaalde gevallen ,,schrijnende situaties'' kunnen ontstaan. Verder laat de berekeningsmethode te wensen over.