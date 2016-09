Amsterdam op plek 7 lijst tevreden inwoners

ANP Amsterdam op plek 7 lijst tevreden inwoners

LUXEMBURG - Amsterdam bezet de zevende plek op een lijst van Europese steden en de tevredenheid van hun bewoners. Eurostat, het Europese statistiekbureau, onderzocht hoe tevreden de inwoners van steden zijn over de culturele voorzieningen. Bovenaan staat Wenen, onderaan staat Valleta (op Malta).

Door ANP - 8-9-2016, 15:03 (Update 8-9-2016, 15:03)

In Wenen is 97 procent van de inwoners tevreden over het culturele leven in de stad. En in Valletta is dat maar 34 procent. Amsterdam komt op een score van 88 procent. Overigens was dat in 2012 nog 92 procent.

Net iets beter dan Amsterdam doen bijvoorbeeld Helsinki, Praag, Stockholm, Kopenhagen en Tallinn het.