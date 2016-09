Buurtbewoners boos om sluiting azc

ANP Buurtbewoners boos om sluiting azc

LAREN - Waar doorgaans buurtbewoners in actie komen tegen de opening van een asielzoekerscentrum, komen nu in Laren buurtbewoners in actie tegen de voorgenomen sluiting van het lokale azc. Ongeveer honderd betrokken inwoners van de Gooi- en Vechtstreek roepen commissaris van de Koning Johan Remkes woensdag in een brandbrief op azc Crailo open te houden voor de opvang van vluchtelingen.

Door ANP - 7-9-2016, 14:00 (Update 7-9-2016, 14:00)

Na een lange zoektocht in de regio sloten de provincie Noord-Holland, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de betrokken gemeenten een halfjaar geleden een overeenkomst voor de opvang van maximaal zeshonderd vluchtelingen in azc Crailo in Laren. Onlangs besloten dezelfde partijen de opvang op korte termijn weer te sluiten, bij gebrek aan nieuwe instroom. De omwonenden die actief zijn als vrijwilligers in het azc zijn, zo valt te lezen in de brief, ,,met stomheid geslagen".