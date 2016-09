Belastingdienst worstelt met 'hobbyisten'

HILVERSUM - De Belastingdienst worstelt in de nieuwe economie met het onderscheid tussen ondernemerschap en hobbyisme. Dat blijkt uit een verkenning die de NOS heeft uitgevoerd op basis van documenten die zij via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur in handen heeft gekregen.

Door ANP - 6-9-2016, 8:48 (Update 6-9-2016, 8:48)

Het Expertisecentrum Handhaving en Intelligence (EHI) legt in een intern memo de vinger op de zere plek. ,,Bij welk aantal is de hobbyist die fietsen opknapt en verkoopt via Marktplaats nog steeds hobbyist en bij welk aantal wordt hij ondernemer? En moet de thuiskok die vier keer per jaar zijn woonkeuken openstelt als thuisrestaurant als ondernemer worden gezien? En wat als dit niet vier keer maar 24 keer is?"

Of iemand ondernemer is of hobbyist, bepaalt hoeveel belasting hij of zij moet betalen.