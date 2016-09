Aantal stadionverboden flink gedaald

ZEIST - Het aantal stadionverboden is afgelopen seizoen flink gedaald. De KNVB heeft in de jaargang 2015/2016 totaal 579 keer deze straf opgelegd. In het seizoen 2014/2015 was dat nog 890 maal. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV).

5-9-2016

Volgens de nationale voetbalbond komt de daling voor een deel doordat er vorig seizoen geen grote incidenten waren. In het seizoen ervoor waren er rellen rond de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Oss (98 stadionverboden) en ging het mis bij het duel tussen het Italiaanse AS Roma en Feyenoord (80 stadionverboden).

Ook het aantal incidenten binnen en buiten het stadion daalde van 822 naar 733. Het aantal personen dat met de politie in aanraking kwam ging omlaag van 852 naar 697. Ook daalde ook aantal uren dat de de politie moest inzetten van 301.840 uur in 2014/2015 naar 273.938 uur in het seizoen 2015/2016.