Hardloopevenement Afsluitdijk afgelast

DEN OEVER - Het hardloopevenement op de Afsluitdijk zondag is vanwege weersomstandigheden afgelast. De kans op onweer en blikseminslag op de dijk is volgens de organisatoren aanzienlijk.

Door Fokke Zaagsma - 3-9-2016, 22:44 (Update 3-9-2016, 23:51)

Daarnaast wordt windkracht 6 verwacht met stoten naar 7 en 8. Tussen 04.00 en 08.00 uur is er een grote kans op onweer. Juist op dat moment gaan de hardlopers over de Afsluitdijk.

Vanwege van de veiligheid is zaterdagavond besloten om de Afsluitdijk Open af te gelasten, meldt Koen Hermens van organisator House of Sports. Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten zijn het daarmee eens.

Volgens een persbericht van de betrokken instanties is 'het onverantwoord is om de 7.500 deelnemers, 2.000 fans en 500 vrijwilligers en crewleden te laten lopen in een open vlakte omgeven door water'.

Herkansing

"We vinden het heel erg zonde, maar het is echt niet veilig om het evenement door te laten gaan. We zijn nu druk bezig om alle deelnemers te informeren. Dat gebeurt via e-mail. We hopen iedereen op tijd te bereiken. Of er eventueel een herkansing komt, kunnen we op dit moment nog niet zeggen", zegt Marloes van Gangelen van de organisatie.

In het persbericht wordt echter geschreven dat gezocht wordt naar een nieuwe datum. Afsluitdijk Open twittert zaterdagavond ook dat er een alternatieve datum wordt gezocht.

De Afsluitdijk blijft nu gewoon open voor het verkeer. Bedoeling was de dijk tussen 01.00 uur zaterdagnacht en 12.00 uur zondagmiddag te sluiten.

De expositie Icoon Afsluitdijk en ‘Waterlicht’ op Breezanddijk van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde blijven tussen 23.00 uur en 02.00 uur bereikbaar voor publiek.

