ANP Mensen onwel door onbekende stof in Botlek

ROTTERDAM - Bij het terminalbedrijf C.RO Ports aan de Merseyweg in het Botlekgebied zijn tien werknemers zaterdagochtend onwel geworden door een onbekende stof. Zes van hen zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Ze hadden last van ademhalingsklachten, misselijkheid en benauwdheid.

Door ANP - 3-9-2016, 12:05 (Update 3-9-2016, 12:10)

Welke stof is vrijgekomen en waar die vandaan kwam, is niet duidelijk. Volgens de werknemers was er korte tijd een lichte rook te zien. Metingen van de brandweer leverden echter niets op.