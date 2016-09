Stank van rotte eieren in Rotterdamse wijk

ANP Stank van rotte eieren in Rotterdamse wijk

ROTTERDAM - In de Rotterdamse vinexwijk Nieuw Terbregge hebben mensen zaterdag last van een geur van rotte eieren. Sinds 08.00 uur zijn bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) 23 klachten binnengekomen. Een inspecteur van DCMR is in het gebied om de herkomst van de stank te achterhalen.

Door ANP - 3-9-2016, 11:36 (Update 3-9-2016, 11:36)