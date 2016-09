Aantal topvrouwen afgenomen

ANP Aantal topvrouwen afgenomen

TILBURG - Het percentage vrouwen in raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is dit jaar gedaald naar 7,1 procent. Vorig jaar was het nog 7,8 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index van de TIAS School for Business and Society, die voor de negende keer is verschenen.

Door ANP - 3-9-2016, 7:43 (Update 3-9-2016, 7:43)

De daling komt doordat twee vrouwen opstapten en niet door een vrouw werden vervangen. In totaal tellen de beursgenoteerde bedrijven nu vijftien vrouwelijke bestuurders, tegen zeventien vorig jaar.

Het aantal vrouwelijke commissarissen is wel toegenomen, van 21,3 naar 23,1 procent.

Volgens het onderzoek zijn AkzoNobel en PostNL de enige twee bedrijven die voldoen aan het streefgetal van 30 procent vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen.