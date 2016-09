'Instellingen investeren in isoleercellen'

AMSTERDAM - Psychiatrische instellingen investeren op grote schaal in nieuwe separeerruimtes om agressieve patiënten tijdelijk te isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Door ANP - 3-9-2016, 7:36 (Update 3-9-2016, 7:36)

Het gaat vaak om ruimtes met een vriendelijke inrichting en een bijbehorende 'verpoosruimte’ waar zich begeleiders van de patiënt bevinden. Deze kamers vervangen de oude, kale isoleercellen, die veel weg hebben van een gevangeniscel en waar de begeleiding minimaal is.

De bouw van de cellen lijkt in tegenspraak met het beleid dat erop gericht is het 'separeren’ helemaal af te schaffen, onder verwijzing naar het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de instellingen vinden dat de mogelijkheid er wel degelijk moet blijven, omdat er soms geen andere optie is.