ANP Airborneherdenkingen van start

ARNHEM - In en om Arnhem wordt de komende tijd de Slag om Arnhem herdacht met een aantal activiteiten. De herdenkingsmaand begint zaterdag met de Airborne Wandeltocht, de grootste eendaagse wandelmars ter wereld.

Door ANP - 3-9-2016, 3:46 (Update 3-9-2016, 3:46)

In 1947 organiseerde de Politie Sport Vereniging 'Renkum’ voor het eerst de zogenoemde Airbornemars, om de mensen te eren die in de septemberdagen van 1944 streden voor de bevrijding van ons land van de Duitse bezetting. Vanaf het begin af aan ging de opbrengst naar de soldaten die invalide zijn geworden tijdens die slag en naar de nabestaanden van de gevallenen. Sinds een aantal jaren gaat het geld ook naar andere doelen.

Hoeveel veteranen er dit jaar naar de herdenkingen komen is niet duidelijk, omdat veel lokale organisaties de oud-strijders uitnodigen. Tussen de twintig en dertig, is de schatting. De mannen die meevochten zijn inmiddels rond de negentig jaar.

De grote Airborne Herdenking is zondag 18 september op de begraafplaats in Oosterbeek. Daar liggen meer dan 1750 militairen begraven, voornamelijk Britse parachutisten. Ook liggen er 73 Polen en drie Nederlanders.

De Slag om Arnhem was een luchtlanding en gevecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, van 17 tot en met 25 september 1944 in en rond Arnhem. De slag was onderdeel van Operatie Market Garden.