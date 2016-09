Arts gebruikt stethoscoop zelden

LEIDEN - De Nederlandse huisarts gebruikt zelden of nooit z’n stethoscoop om te luisteren naar het hart van de patiënt. Daardoor worden menigmaal hartklepafwijkingen gemist.

Door onze verslaggever - 3-9-2016, 7:00 (Update 3-9-2016, 7:00)

Onderzoek naar aortaklepproblemen in negen Europese landen onder 8800 patiënten vanaf zestig jaar wijst uit dat Nederland het laagst scoort als het gaat om het gebruik van de stethoscoop bij onderzoek op het hart. In slechts één op de tien huisartsbezoeken wordt daartoe dit luisterapparaatje gebruikt. In Frankrijk gebeurt dit in zeven van de tien bezoeken.

Zorgwekkend

Veruit de...