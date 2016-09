Klijnsma wil meer mensen helpen met AOW-gat

DEN HAAG - Ouderen met een VUT- of prepensioenregeling die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de financiële problemen komen, hebben recht op een overbruggingsuitkering. Maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil dat veranderen.

Door ANP - 2-9-2016, 16:48 (Update 2-9-2016, 16:48)

Het gaat om ouderen met een laag inkomen die tot hun 65e een VUT- of prepensioenregeling hebben. Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar krijgt een deel van deze mensen te maken met een financieel gat. De regeling moet hen helpen deze periode te overbruggen.

Het kabinet had voor deze regeling voor de periode 2013-2015 bijna 150 miljoen euro uitgetrokken. Van dit bedrag werd slechts 15 procent uitgegeven. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep voor de regeling veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht. Het is bovendien ,,een gecompliceerde regeling", erkent de staatssecretaris.

Om de ouderen die ervoor in aanmerking komen toch te bereiken, komt er betere voorlichting over de overbruggingsregeling. Verder maakt Klijnsma het mogelijk deze financiële tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar aan te vragen, schrijft ze vrijdag aan de Kamer.