Personeelsleden 'Gülenschool' weg uit angst

HAARLEM - Negen leraren van de vermeende Gülen-basisschool IBS De Roos hebben uit angst de school verlaten. Er is sprake van bedreiging en het personeel kan gevaar lopen, omdat ze als Gülen-aanhanger worden bestempeld. Dat zei de advocaat van de school, Marcel Dekker, vrijdag tijdens een kort geding.

Door ANP - 2-9-2016, 14:34 (Update 2-9-2016, 14:34)

De rechter buigt zich in Haarlem over de vraag of vier ouders hun uitlatingen over IBS De Roos moeten rectificeren. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) eist onder meer dat zij per direct stoppen met negatieve uitlatingen en dat alle beschuldigingen worden gerectificeerd.

SIOZ wordt er op sociale media van beticht een 'Gülenschool' te zijn, wat de stichting ten stelligste ontkent. De islamitische onderwijsinstelling heeft onder de naam IBS De Roos scholen in Zaandam en Purmerend.

De onrust houdt verband met de couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten.

De ouders bestempelden de school als een school van ,,landverraders'' en riepen andere ouders op om hun kinderen van school te houden, aldus Dekker. Daardoor zijn 151 van de 411 kinderen van school gehaald.

Volgens de advocaat van de vier moeders willen ze hun kinderen van de school weghalen omdat ze het gevoel hebben dat de kinderen daar niet meer veilig zijn. Hij ontkent dat ze andere ouders onder druk hebben gezet om dit te doen.