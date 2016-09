Broederliefde op rand van record

ROTTERDAM - De hiphopformatie Broederliefde kan geschiedenis schrijven. Als ze vandaag bovenaan staan in de Album Top 100 gaat Frans Bauer uit de boeken.

Door Bart Wijlaars - 1-9-2016, 23:31 (Update 1-9-2016, 23:31)

De Brabantse zanger stond in 2003 liefst twaalf weken op de eerste plaats van de albumhitlijst met zijn plaat ’’n Ons geluk’. Even lang als Rotterdamse rappers van Broederliefde die plek nu bezet met hun ’Hard work pays off 2’, waarvan bij de release dit voorjaar alle nummers ook al in de Singles Top 100 terechtkwamen.

Vandaag zouden ze een nog mooier record kunnen bijschrijven. „Dan neem ik een tattoo en duik ik de fontein op het Hofplein in”, belooft rapper Emms. „Dan zou vaststaan dat we iets betekend hebben voor de Nederlandse muziekcultuur.’’ Het succes van de vriendengroep – inclusief dj muzikaal vijf man sterk – staat niet op zichzelf. Hiphop zit in de lift, vooral Nederlandstalige. Op Spotify mag Broederliefde rekenen op ruim 900.000 luisteraars per maand.